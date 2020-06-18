صور ..فض الأسواق العشوائية بالشرقية للحد من إنتشار كورونا

وفضت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، سوق نبتيت التابع لوحدة نبتيت المحليه ورفع كافة الإشغالات من الخضراوات والفاكهة وإخلاء المنطقة من أيه اشغالات ، و في أبوكبير بفض أسواق قريتي" أولاد موسي - الغنيمية"، ومطاردة الباعة الجائلين في الشوارع ومنعهم من التعامل مع المواطنين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض سويقة بقرية صبيح، وتم تفرقه الباعة الجائلين تحت إشراف رئيسة المدينة.

و قامت رئاسة مدينة صان الحجر بفض تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بالتنسيق مع مركز الشرطة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بفض سويقة المدينة وتفريق الباعة الجائلين للشوارع الجانبية بالتنسيق مع قسم الاشغالات والبيئة والامن العام .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفض سويقة "الزهراء –شيبة– والقرى التابعة للوحدات المحلية"، نظرا لانها اسواق يومية وتم فض اسواق "الطيبه -الزنكلون –بنى عامر –شرويده التابعة لقرية الزنكلون"، كما قامت الوحدة المحلية بشنبارة بفض سويقة البيارة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سويقة عشوائية بقرية الروضة التابعة للوحدة المحلية بالروضة و فض السوق الأسبوعى بقرية العزازى ، وفض سويقة عشوائية بجوار كوبرى العليوات التابعة للوحدة المحلية بالعزازى ، كما تم فض تجمع للباعة الجائلين بقرية الصوالح التابعة للوحدة المحلية بالصوالح .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الخميس ببندر مدينة الحسينية في حضور قسم الاشغالات وقوات الشرطة كما قامت الوحدة المحلية بالناصرية بفض سوق الخميس بقرية البكارشة، وقامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بفض سويقات القصبي شرق وقامت الوحدة المحلية بالظواهرية بفض سوق الخميس بنطاق الوحدة، وتقوم باقي الوحدات المحلية كلاً في نطاقه بمتابعة فض الأسواق .

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الي ضرورة شن الحملات المكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق وفض التجمعات وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .



فض الأسواق العشوائية بالشرقية (1)



فض الأسواق العشوائية بالشرقية (2)



فض الأسواق العشوائية بالشرقية (3)