صور ..تعرف على أول مصنع لإنتاج الكمامات بالبحر الأحمر فى 7 معلومات

البحر الأحمر عماد عرفة

بدأ أول مصنع صغير لتصنيع الكمامات بالبحر الأحمر في الانتاج، والذي يعد أول مصنع في المحافظة، حيث يأتي تشغيل المصنع لمواكبة احتياج الاهالي للكمامات ولتوفيرها لهم باسعار مخفضة تعرف علي المصنع من خلال المعلومات الاتية

1- يقع المصنع بمدينة سفاجا بجمعية عمر بن الخطاب

2- اقيم المصنع بالتنسيق بين جمعية عمرو بن الخطاب والنداء بقنا وادارة التضامن الاجتماعي بسفاجا

3- ينتج المصنع 1700 كمامة يوميا سيتم بيعها بسعر الجملة

4- تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهراً

5- هدي مغربي رئيس مدينة سفاجا اكدت أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة

6-سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التى تترواح بين 2جنيه و2،5 جنيه

7- عملية البيع ستتم من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية.

8- رئيس المدينة اكدت على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة في عملية انتاج الكمامات .

وكانت شهدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، امس الأربعاء، بدء تشغيل خط الإنتاج في مصنع إنتاج الكمامات الذي تم تجهيزه بالتعاون بين مع إدارة الشئون الاجتماعية بسفاجا.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أنه تم تدريب 20 فتاة للعمل لمدة 8 ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهراً لإنتاج 1700 كمامة يومياً وبيعها بسعر الجملة للمواطنين، متابعة أنه جاري طرح الإنتاج على المواطنين بسعر التكلفة وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه سيتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة التى تترواح بين 2جنيه و2،5 جنيه من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية، وشددت على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيدةً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



















