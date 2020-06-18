صور ..إعلام الخليج يبرز جهود الدولة المصرية فى إطلاق سراح العائدين من ليبيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أبرز اعلام الخليج جهود الدولة المصرية فى اطلاق سراح ابناءها الـ 23 من الأراضى الليبية، من قبضة المليشيات، وتناولت الصحف تفاصيل عودتهم سالمين إلى مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ابرزت اهتمام الدولة المصرية بإعادة أبناءها سالمين إلى أرض الوطن.

وفى صحيفة الرياض السعودية كتبت تحت عنوان "إطلاق سراح 23 مصريًا كانوا محتجزين بمدينة ترهونة الليبية"، وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.



الرياض

ومنذ اللحظات الاولى لأزمة المصريين بليبيا تابعت الصحف الخليجية، ورصدت التطورات، ففى صحيفة البيان الإماراتية نقلت تكليف الرئيس بانهاء الأزمة وكتبت تحت عنوان "السيسي يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا" : كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، بحسب ما ذكرت صحيفة الاهرام المصرية.



البيان الاماراتية

كما أبرزت الصحيفة أول فيديو بعد عودة المصريين مساء أمس سالمين إلى أرض الوطن.



البيان

وفى صحيفة الوطن الكويتية، كتبت الصحيفة تحت عنوان "مصر تنهي أزمة مواطنيها المحتجزين في ليبيا": وصل منذ قليل المصريون المحتجزون في ليبيا إلى مطار القاهرة، وعددهم 23 شخصًا، وذلك بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتكليفه الأجهزة الأمنية بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم .