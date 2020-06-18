صور.. أهالى قرية الضبعية بالأقصر: مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفى الضبعية

الأقصر – أحمد مرعى

ناشد أهالى قرية الضبعية بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، كافة المسئولين بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر ومديرية الصحة بالأقصر، بدعمهم لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك لخدمة مصابى القرية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من أجل تشغيل مستشفى الضبعية الجديدة، لخدمة المصابين وحماية مخالطيهم من العدوى.

ومن جانبه قال الشيخ عبدالعليم الضبعاوى أحد كبار قرية الضبعية وعضو مجلس الشورى السابق، أنه تم خلال الأيام الماضية تقديم طلب عاجل لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر، لدعم أهالى القرية فى مطالبهم بتشغيل المستشفي مع تحمل جمعيته الخيرية لخدمة الأهالى، بكافة نفقات التشغيل من مرتبات الفريق الطبي والإعاشة وكافة المستلزمات الطبية اللازمة، حيث أن المستشفي التى تم تطويرها هذا العام لم تفتح أبوابها لخدمة أهالى القرية حتى الآن.

وقال الشاب محمد حنفى إبن القرية لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الضبعية للأمومة والطفولة تضم 50 سرير وغرف للعمليات وللعناية المركزة ومجهزة تجهيز طبي كامل، ولكنها تحتاج لقرار ودعم من مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتشغيلها لخدمة الأهالى بالقرية فى تلك الأزمة الراهنة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، حيث أن شباب القرية حاولوا خلال الفترة الماضية تقديم الدعم للمصابين وحالات العزل المنزلى بالقرية، وقاموا بالتكاتف فيما بينهم لتوفير أنابيب الأكسجين والكمامات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة وتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل وكافة المؤسسات بالقرية، مؤكداً على أن الشباب والمتطوعين وأهل الخير بالقرية قاموا بتلبية نداء الدولة بضرورة قيام المجتمع المدنى بدوره، وهم على أتم الإستعداد لتحمل كافة نفقات تشغيل المستشفي لخدمة أهالي قرية الضبعية ومنطقة البر الغربي.

وكانت قد أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر،عن قيام الوحدة بتنظيم حملات توعية صحية ومبادرات منها مبادرة "أمانك بأيدك"، وتستهدف توصيل رسائل التوعية الصحية لأصحاب جميع محال المأكولات والمواد الغذائية والجزارة والخبز والمطاعم والخضر والفاكهة، ومن أهم الرسائل هو أهمية الحفاظ علي إرتداء الكمامة، وكيفية تنظيف جميع الأسطح، والتعريف بالمواد التي يجب استخدامها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر.



أهالى قرية الضبعية بالأقصر مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفي الضبعية (1)



أهالى قرية الضبعية بالأقصر مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفي الضبعية (2)



أهالى قرية الضبعية بالأقصر مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفي الضبعية (3)



أهالى قرية الضبعية بالأقصر مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفي الضبعية (4)



أهالى قرية الضبعية بالأقصر مستعدون لتحمل تكلفة تشغيل مستشفي الضبعية (5)