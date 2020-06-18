صحيفة سودانية : متشدد يقتل شخصا بـ 4 طعنات داخل مسجد بسبب خلاف فقهى

كتب مصطفى عنبر

في حادثه هزت الولاية الشمالية بالسودان قام متطرف ديني بتسديد 4 طعنات قاتله لمواطن أثناء آدائه لصلاه الظهر داخل المسجد وذلك وفقا لصحيفة أخر لحظة السودانية.

وأقدم المتطرف الدينى على قتل المواطن السودانى بتسديد أربعة طعنات قاتله له أثناء آدائه لصلاه الظهر داخل المسجد .

وتوفي الحاج إبراهيم بابكر ، بعد تلقيه لطعنات قاتلة أصابت القلب أثناء صلاة الظهر في مسجد العبدلاب في قرية البركل ، وذكر أهل المنطقه أن السبب هو خلافات ونقاشات محتدمه دارت بين الإثنين في قضايا تخص الدين والشريعة .

وكان القاتل – ويسمي ود عوض مدني ـ وهو معروف بأنه من المتشددين الدينيين في قريه البركل - قد سلم نفسه للمصلين بعد نهاية الجريمة بعد أن سدد للقتيل طعنات قاتله أثناء سجوده وتركه عائما في الدماء وسط المسجد .