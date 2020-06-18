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صحيفة البلاد البحرينية: شكري يجرى مباحثات مع نظيره البحرينى بشأن تطور العلاقات

الخميس، 18 يونيو 2020 04:56 م
صحيفة البلاد البحرينية: شكري يجرى مباحثات مع نظيره البحرينى بشأن تطور العلاقات سامح شكري يجرى مباحثات مع نظيره البحرينى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره البحرينى، عبداللطيف الزياني، وفقا لصحيفة البلاد البحرينية، وتم أثناء الاتصال استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيدين بالمستوى المتميز الذى تشهده تلك العلاقات بين البلدين والشعبين من تطور ونماء على مختلف المستويات، فى ظل توجيهات قيادتى البلدين.

وجرى أثناء الاتصال، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، والتباحث حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التضامن العربي.


سامح شكري

البحرين

مصر

الخارجية المصرية

عبداللطيف الزياني

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