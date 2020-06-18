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"صحة بورسعيد" تنفى إصابة 5 من قياداتها بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:14 ص
"صحة بورسعيد" تنفى إصابة 5 من قياداتها بفيروس كورونا الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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نفي الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إصابة 5 قيادات من العاملين بها  بفيروس كورونا المستجد  .

 

وقال وكيل الصحة ببورسيد خلال بيان أصدرته مديرية الشئون إن عملية تطهير الديوان العام للمديرية تأتى فى إطار  الإجراءات الاحترازية والوقائية الدورية التى تتخذها صحة بورسعيد لمواجهة وباء كورونا من الانتشار .

 

وطالب أبو هاشم بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى  يطلقها  البعض  عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك متمنيا السلامة لجميع العاملين بمديرية الشئون الصحة ببوسعيد وحفظ الله مصر من كل سوء.


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