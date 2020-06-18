صحة الشرقية: دعم مستشفيات الحسينية وههيا وفاقوس والإبراهيمية بأجهزة طبية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذي يقومون به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفي الحسينية المركزي بـ 50 مخرج للأكسجين، و17 سرير لمرضي العزل، و3 تكييفات، للعناية المركزة بالعزل، ودعم مستشفي ههيا المركزي بجهاز تعقيم وتطهير للمترددين والعاملين بالمستشفي، وتم دعم مستشفي فاقوس النموذجى بكمية من الأدوية الطبية بمبلغ 9000 جنيه، كما تم دعم مستشفي الإبراهيمية بكمية من الأدوية الطبية والمستلزمات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.