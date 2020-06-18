اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:10 م
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صاحب محل بقالة يستدرج طفلة ويعتدى عليها جنسيا بقرية فى الشرقية

الخميس، 18 يونيو 2020 12:40 م
صاحب محل بقالة يستدرج طفلة ويعتدى عليها جنسيا بقرية فى الشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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تعدى صاحب محل بقالة بقرية البيوم بالشرقية، جنسيا على طفلة عمرها ست سنوات، وتم القبض عليه وإحالته لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وكان قد تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، بلاغا من أحد المواطنين مقيم قرية البيوم دائرة مركز شرطة الزقازيق يتهم فيه صاحب محل بقالة، باستدراج ابنته 6 سنوات، اثناء شرائها أشياء منه، وقام بالتعدى عليها جنسيا.
 
و تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى.

 


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