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شفاء وخروج 13 حالة من مستشفى إسنا للعزل الصحى

الخميس، 18 يونيو 2020 09:05 م
شفاء وخروج 13 حالة من مستشفى إسنا للعزل الصحى شفاء وخروج 13 حالة من مستشفى إسنا للعزل الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي مدير مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، اليوم الخميس، عن خروج عدد 13  حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وغادروا مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، أنه استقبل المتعافين نبأ خروجهم من المستشفى بالفرح والسرور علي منة الله وفضله وإتمام عافيته عليهم، وتقدموا أيضاً بكل الشكر والتقدير لجنود وأبطال العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي في تخطى هذه المحنة والتي كانوا عونا لهم وسندا في هذه المحنة، كما تقدم جميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة للمرضي المتعافين بخروجهم، والتي عمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفى.

وأكدت مدير مستشفى إسنا للعزل الصحى، أنه تم مؤخراً استحداث فقرات جديدة خلال العلاج تسمى الدعم النفسي والمعنوى للمرضى خلال فترة علاجهم. 

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الاقصر

مستشفى اسنا للعزل

ولادة ناجحة بمستشفى العزل بالاقصر

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علاج مصابى كوفيد 19

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