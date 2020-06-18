اليوم السابع
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شباب قرية نجيلة بشمال سيناء يعقمون المكتبة والمنشأت الحكومية والمحلات

الخميس، 18 يونيو 2020 02:08 م
شباب قرية نجيلة بشمال سيناء يعقمون المكتبة والمنشأت الحكومية والمحلات جانب من التطهير
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شارك مجموعة من الشباب المتطوعين من ابناء قرية نجيلة إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء اليوم فى حملة تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا خلالها قاموا بتعقيم مكتبة القرية ومنشأت رياضية ومقرات حكومية اضافة للمحلات ومنازل الأهالى .

وأعلن مركز شباب قرية نجيلة، انه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و توجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ووكيل مديرية الشباب والرياضة كليب راشد.

وتم تحت إشراف محمد عبدالقادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة، وعماد اليمانى رئيس مجلس الإدارة قام مركز شباب نجيله اليوم الخميس تعقيم وتطهير مركز الشباب والملاعب الخاصة بالمركز وبعض المؤسسات الحكومية بالقرية وبعض المحال التجارية، هذا ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت مناطق بوسط سيناء شهدت اليوم تنفيذ حملات توعية بالوقاية من كورونا بمناطق وسط سيناء ، واعلنت الإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء تنفيذها حملات توعية بالوقاية من فيروس كورونا ، تضمنت توزيع مطبوعات وعقد ندوات استهدفت المواطنين فى مقرات المصالح الحكومية .

واوضح البيان انه بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء و الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، ومحسن صبحى مراقب عام المديرية و الدكتورمصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل ، تم تنفيذ حملة عمل توعية بالإدارة الزراعية بنخل، والإدارة التعليمية وعددا من المقرات الحكومية  ، قدمها محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية ، وبحضور المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناءعن مرض كورونا المستجد COVID-19 .

وتم  خلال الحملة عرض نبذه عن مرض كورونا المستجد COVID-19 من حيث فترة الحضانة، وأعراض المرض، وطرق إنتقال العدوى. 

وتم توجيه الجمهور بالأساليب الصحية السليمة عند العطس واستخدم المناديل الورقية والتخلص الآمن منها، والغسيل الأمن  للأيدى بالماء والصابون بإستمرار واستخدام الواقيات الشخصية واستخدم الكحول والكلور فى التطهير، وكيفية رفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم بإتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

 

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شمال سيناء

قرية نجيلة

الشباب والرياضة

كورونا

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