شاهد ..وزير السياحة يتابع تعقيم السيور في صالة الوصول الدولي بمطار الغردقة

وتابع الوزيران عملية تعقيم الحقائب خلال السفر والوصول، وكذلك أكدا على أن جميع الإجراءات التي تم تطبيقها داخل المطار سيتم تطبيقها بدقة عالية جدا حفاظا على سلامة الوافدين والمسافرين.

من جانبه قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أنه وصل بصحبة وزير الطيران المدني، لتفقد الإجراءات بمطار الغردقة ومتحف الاثار ، وكذلك الفنادق والدخول للمطابخ في الفنادق والغرف وكذلك متابعة عملية الاجراءات علي الشواطئ وحمامات السياحة وغيرها من الاجراءات المتبعة.

وأكد أن مثلما حدث في الغردقة سيتم زيارة مدينة شرم الشيخ وأيضا تفقد المطار والمتحف وكذلك الفنادق هناك، مؤكدا علي أن مصر مستعدة استعداد دائما لاستقبال السياحة الخارجية .

وتابع وزير السياحة في تصريحات صحفية علي هامش جولته في مطار الغردقة برفقة وزير الطيران ومحافظ البحر الاحمر، أن هناك بروتوكول موضع بالتنسيق مع وزارة الصحة في حالة ظهور حالة اصابة في فندق سياحي يقوم الطبيب باخطار الوزارة ويتم الكشف عليه وعلي مرافقة واذا كانت خالته متوسطة سيتم علاجة في الفندق علي حساب الفندق، واذا كانت اصعب سيتم نقله الي المستشفي ويتم علاجة علي نفقة الدولة .

من جانبه كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن تم تركيب كاميرات حرارية في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومطروح، مؤكدا علي ان تلك الكاميرات بدورها تقوم بالكشف علي درجة الحرارة اثناء مرور الراكب عليها .

واضاف وزير الطيران في تصريحات صحفية علي هامش جولة بمطار الغردقة أن الكاميرات الحرارية تم تثبيتها في خط سير الركاب ومن وظائفها اصدار انذار في حالة مرور راكب امامها لا يرتدي الكمامة .