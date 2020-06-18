شاهد لحظة وصول المصريين العائدين من ليبيا لقريتهم .. الأفراح تعم القرية

بنى سويف - أيمن لطفى - هانى فتحى

وصل منذ قليل أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا، بعد تحركه من أمام مبنى ديوان محافظة بنى سويف، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، إلى مسقط رأسهم بقرية كوم الرمل بمركز سمسطا.





وردد الأهالى والعائدين " تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر " ، وسط حالة من الفرحة من الجميع.

وسادت حالة من الفرحة بين أبناء القرية، عقب وصول الأتوبيس، موجهين الشكر للقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودهم فى عودة ابنائهم بسرعة إلى أرض الوطن، وأطلق عدد من السيدات الزغاريد مرددين هتافات " تحيا مصر.. تحيا السيسي".

كما توجه عمده قرية كوم الرمل محمد رشاد، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية، على سرعة تحركهم عقب ظهور فيديو تعذيب أهالى قريته فى ليبيا .

وأوضح خلال لقاءه مع "اليوم السابع" أن أغلب المصريين المتواجدين فى ليبيا كانوا من العمال والحرفين ذهبوا إلى قرية ترهونة التابعة للقائد خفترة، وكانت أوضاعم تسير على نحو جيد إلى أن ظهر هذا الفيديو.

وكانت جهود أجهزة الدولة المصرية قد نجحت في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، و أسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى