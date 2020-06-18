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سوق دبي المالى: تداول حقوق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال "غلفا"

الخميس، 18 يونيو 2020 02:15 م
سوق دبي المالى: تداول حقوق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال "غلفا" بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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أعلن سوق دبي المالي، اليوم الخميس، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، اعتباراً من يوم 21 يونيو إلى يوم 2 يوليو 2020، ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة، ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال. 
 
ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة، وسيحصل كل مساهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل (3) أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية. 
 
وسوف يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (GULFA-RI20)، وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
 
وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 14.1 درهم، وذلك على أساس سعر سهم الشركة في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً و5% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول. وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.
 
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية خلال الفترة من 28 يونيو إلى 9 يوليو 2020، وذلك عبر طرح 10 ملايين سهم بسعر إصدار (1) درهم للسهم بهدف زيادة رأس المال إلى 40 مليون درهم.
 

سوق دبى المالى

حقوق الاكتتاب

غلفا

اخبار البورصة

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