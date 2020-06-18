اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 06:29 م
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سوق السيارات الأوروبية يتراجع بنسبة 52% مايو الماضى

الخميس، 18 يونيو 2020 06:18 م
سوق السيارات الأوروبية يتراجع بنسبة 52% مايو الماضى السيارات
كتب : أحمد علوى

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تراجع سوق السيارات الأوروبية مجددا بنسبة 52,3% في مايو الماضى، وكان ذلك أقل حدة مما كان عليه في أبريل، وذلك بفضل إعادة فتح وكالات البيع في العديد من البلدان، وفقاً لما جاء فى قناة يورو نيوز.

انخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 55,1% في مارس في الاتحاد الأوروبي ثم بنسبة 76,3% في أبريل في ذروة تدابير إجراءات الإغلاق التي عرفتها دول أوروبا في مواجهة تداعيات كوفيد-19.

ولم يستطع المصنعون الفرنسيون تسجيل أداء أفضل من المتوسط الشهر الماضي، إذ تراجعت عمليات التسليم من قبل مجموعة رينو بنسبة 52,5% ولدى "بيه إس أ" (بيجو وسيتروين وأوبل) بنسبة 56,4%، وفق جمعية المصنعين

في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ الانخفاض في السوق الأوروبية بسبب إغلاق وكالات بيع السيارات 41,5%. ومن المتوقع حدوث انتعاش كبير في يونيو مع تسارع عملية رفع تدابير الإغلاق وتزايد وتيرة عمل مصانع السيارات.

ومع ذلك فلن يُعوض سوى جزء من المبيعات المفقودة بين مارس ومايو على بقية العام. ومن ثم، تتوقع شركة "أليكس بارتنرز" انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% في أوروبا في عام 2020 ككل.

 

اوروبا

السيارات الاوروبية

اخبار العالم

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