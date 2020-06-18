سهم "جي إف إتش المالية" يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1273.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 176.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ناس، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 13 أغسطس لعام 2020، وذلك في تمام الساعة 12 مساءً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.