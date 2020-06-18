سلطات بلجيكا: مياه الأمطار غمرت محكمة بروكسل

كتب ـ أحمد علوى

غمرت مياه الأمطار محكمة بروكسل ، بعد العواصف الرعدية التي شهدتها البلاد مساء امس الأربعاء، ووفقاً للسلطات فهذه المرة، تدفقت كميات كبيرة من المياه على طول الجدران لتصل بعد ذلك إلى أدراج سلالم "قاعة الخطوات الضائعة" القاعة الرئيسية بالمحكمة، ويذكر أن مشكلة محكمة بروكسل طرحت مرارًا وتكرارًا من قبل القضاة والمحامين الذين يعملون هناك ، خاصة بعد انهيار سقف سجل محكمة النقض في سبتمبر 2018.

وفي أكتوبر 2017 ، قرر الرئيس السابق لمحكمة بروكسل الابتدائية ، لوك هينارت ، إغلاق سجل محكمة النقض التي أصبحت مبانيها ، متهالكة تماماً.

وتدفقت مساء أمس الأربعاء، الأمطار الغزيرة، لأكثر من ساعة على طول الجدار من السقوف العالية لغرفة الخطوات المفقودة، لتنتهي في أرض المحكمة.

وقالت صوفي فان بري، نائبة رئيس محكمة بروكسل الابتدائية، "أنا لست متفاجئة مما حدث، فعندما تذهب إلى قاعة محكمة النقض، التي لا تزال أهم نقطة قضائية في البلاد بأكلمها، سترى الجدران المتهالكة والقذرة والسجاد الممزق، وهذه هي صورة العدالة في أعين السياسيين البلجيكيين". على حد تعبيرها.