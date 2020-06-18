سكرتير محافظة قنا يتفقد مستشفى العزل لمتابعة مخزون المستلزمات الطبية

قنا - وائل محمد

أجرى كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، زيارة ميدانية لمستشفى قنا العام المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتأتى تلك الجولات استجابة لتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات العزل للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية والعلاجية وأجهزة الفحص ومراقبة مستوى آدء الخدمة للمرضى.



وتفقد "شلبى"، غرف العزل والفحص والفرز وحرص علي التحاور مع المرضي والإستماع إلي شكواهم لتقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم كما استعرض سكرتير عام المحافظة مع مدير المستشفى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء موجها بإستمرار أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات التجميع أولاً بأول خلال نوبتجيات العمل مع توفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة .



وأكد "شلبى"، على انتظام مرور اللجنة بشكل يومى على المستشفيات وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية موجها بضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمرضى حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز .



وأضاف سكرتير عام المحافظة ،أنه منذ بداية شهر يونيو الجارى تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي 15541 الخط الساخن للمحافظة و 3337291 096 و 0963360339 غرفة الطوارئ بمديرية الصحة و 0963360260 إدارة الطب الوقائى بمديرة الصحة .



سكرتير محافظة قنا يتفقد مستشفى العزل (1)



سكرتير محافظة قنا يتفقد مستشفى العزل (2)



سكرتير محافظة قنا يتفقد مستشفى العزل (3)



سكرتير محافظة قنا يتفقد مستشفى العزل (4)









