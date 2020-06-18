سكاى نيوز: أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية فى شمال العراق

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن مسؤولا تركيا كشف أن أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق، وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن السعودية تدين وتشجب العدوان الإيراني - التركي على العراق، وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر، كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه.

قبلها أدانت البحرين بشدة انتهاكات تركيا وإيران لحدود العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وفى وقت سابق قال مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي، إن الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز، وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى.

وأدانت الخارجية العراقية القصف الإيراني ودعت طهران لاحترام سيادة العراق.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية.

وعلى جانب آخر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، إيران إلى التعاون الفورى والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفورى إلى المواقع التي تحددها الوكالة.