سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش وهيروين قبل بيعها فى المرح وحلوان

كتب ـ عبد الرحمن سيد

شنت إدارة مكافحة المخدرت بالقاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، حملات لضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش و هيروين قبل بيعها على عملائهم فى المرج وحلوان ، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط كلٍ من، مسجل خطر "مخدرات"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (125جرام لمخدر الهيروين - 400 قرص مخدر من عقار "أبتريل"- مبلغ مالى)، وضبط مسجل خطر، عاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش المخدر وزنت 725 جراما- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (50 جراما من مخدر الهيروين- 700 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.