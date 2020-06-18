اليوم السابع
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سقوط حسناء عربية بمصر القديمة تستقطب راغبي المتعة بمواقع التواصل بـ 4 آلاف جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 م
سقوط حسناء عربية بمصر القديمة تستقطب راغبي المتعة بمواقع التواصل بـ 4 آلاف جنيه المتهمة
كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بمصر القديمة تحت إشراف المستشار إيهاب سعده، بحبس فريزه. ب. ح"، 25 سنة عربية الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامها بالإعلان عن نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب الشباب والرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معهم، مقابل 4 آلاف جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتاريخ 16 يونيو الجاري تفيد قيام احدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية بنحو 4 آلاف جنيه.

وعلى الفور شكل اللواء مدحت منتصر مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده، العقيد وائل طه، العقيد أحمد عز حيث تم إعداد عدة أمكنة للمتهمة أسفر أحداها بمصر القديمة عن ضبط عربية الجنسية "فريزه. ب. ح"، 25 سنة، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة ولا تحمل جواز سفر.

 وبمواجهتها بما ورد من معلومات اعترفت باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام للممارسة الدعارة معها نظير مبالغ مالية متفق عليها.

وبتفتيش المتهمة عثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6780 جنح قسم شرطة مصر القديمة وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى النيابة التي اتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

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المتهمة

 

 


القبض على فريزه

ممارسة الدعارة

الإعلان عن نفسها بموقع التواصل

تطبيق سي هاجي

المتعة الحرام

مباحث السياحة

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