سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالازبكية، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت فى 3 أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسى" يقودها أحدهم وشروعهم فى سرقة سيارة بإستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الضبط إعترفوا بمحاولتهم سرقة السيارة المُشار إليها وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبالكشف عنهم تبين سابقة إتهامهم ومطلوب ضبطهم فى عدة قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.