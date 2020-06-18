سفير المكسيك يلتقي رئيس منظمة الهجرة الدولية فى القاهرة.. صور

كتبت - هند المغربي

تناول رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة وسفير المكسيك في مصر وجبة إفطار عمل لمناقشة التعاون الجاري بين المنظمة الدولية للهجرة ودولة المكسيك وسلطت المناقشة الضوء على أهمية تحويلات المهاجرين لأنها مصدر دخل مهم

واتخذ كل من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة وسفير المكسيك في مصر والحضور خلال اللقاء كافة الإجراءات الوقائية بارتداء القناع الواقي كإجراءات احترازية تحسبا لعدم إنتشار وباء فيروس كورونا.

وفى وقت سابق زار أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة، مصر في يناير 2020 للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثاني لإحصاءات الهجرة، والتقى على هامش مشاركته في هذا الحدث الدولي الهام برئيس مجلس الوزراء لتقديم الشكر على الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للمنظمة الأممية، معرباً عن سعادته الكاملة بالتعاون القائم بين المنظمة ومصر حول مختلف الموضوعات التي تقع في اختصاص المنظمة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتنفيذ العهد الدولي للهجرة، مؤكداً على أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل دعمها لمصر في هذا الإطار.