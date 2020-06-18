اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الصين: 3 مليارات دولار حجم التجارة مع مصر بالربع الأول واستثمارات 35 مليون

الخميس، 18 يونيو 2020 12:34 م
سفير الصين: 3 مليارات دولار حجم التجارة مع مصر بالربع الأول واستثمارات 35 مليون السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج إن تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية على العلاقات بين مصر والصين محدود، وقال إن حجم التجارة بلغ فى الفصل الأول من 2020، 3.2 مليار دولار أمريكى، مشيرا إلى أنه فى الفترة من 15 و24 شهر يونيو، سينظم معرض الصينى للاستيراد والتصدير عبر الانترنت، وفى يوليو هناك مراسم توقيع بين المعرض الصينى والجانب المصرى للتعاون.

 

وقررت وزارة التجارة الصينية الشهر الماضي إعفاء الشركات المشاركة في الدورة الـ127 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني، من دفع رسوم الاشتراك بالمعرض، في إطار مواجهة تأثير فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) ومساعدة شركات التجارة الخارجية على توسيع نطاق السوق والتغلب على الصعوبات، مع إعفاء منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالمعرض من الرسوم أيضا.

 

وأضاف السفير فى المؤتمر الصحفى التاسع حول فيروس كورونا المستجد، والذى عقد عبر الانترنت، أن الجانبين المصرى والصينيين يعكفان على إيجاد المجالات التى يمكن التعاون من خلالها. وقال إن الاستثمارات الصينية المباشرة بلغت فى الربع الاول من العام الجارى، 35 مليون دولار، ويتجاوز اجمالى حجم الاستثمارات 7 مليارات دولار.

وأكد السفير أن المشاريع الصينية الكبرى فى مصر تشهد تقدما سلسا، سواء مشروع القطار فى العاشر من رمضان، ومنطقة السويس للتعاون الاقصادى المصرى، ومنطقة تيدا أو المشاريع الأخرى.

وبحلول شهر مايو، جذبت هذه المنطقة 85 شركة صينية إليها، وهذه الشركات قامت باستثمار أكثر من مليار دولار والقيمة الإنتاجية تجاوزت حدود مليار دولار. ووفرت ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل للمصريين. وفى المرحلة القادمة الجانب الصينى يحرص لتعزيز التعاون العملى وينعمل على مسارين، أولا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وثانيا، الحد من تأثير الفيروس على التعاون التجارى بأقصى درجة ممكنة وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادي بين البلدين بما يحقق المكاسب المشتركة .

 

وفى المرحلة القادمة، قال السفير إن المجال الطبى سيكون مجال تعاون مهم بالنسبة للجانبين.

 

و قال إن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والصين، وقدمت الصين دفعات من المستلزمات الطبية والوقائية شملت مليون كمامة طبية و90 ألف بدلة وقائية وغيرها من المستلزمات.

 

 


مصر

الاستثمارات الصينية

العلاقات المصرية الصينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة