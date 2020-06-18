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سفير إيطاليا فى طرابلس: تقسيم ليبيا غير ممكن والمفاوضات أمر ضرورى

الخميس، 18 يونيو 2020 06:53 م
سفير إيطاليا فى طرابلس: تقسيم ليبيا غير ممكن والمفاوضات أمر ضرورى قمة برلين حول ليبيا
كتب سمير حسنى

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قال سفير إيطاليا في طرابلس، مساء اليوم الخميس، إن تقسيم ليبيا غير ممكن، مشيرا إلى أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات والتى وصفها بالأمر الضروري لإعادة توحيد البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، فى غضون ذلك، أكد خبراء أمميون، انخراط تركيا في عمليات واسعة النطاق لتجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم كتائب المليشيات الإرهابية، وأنه تم إرسال آلاف السوريين، منهم أطفال دون الـ18 عاما خلال الشهور الأخيرة.

 

وحذر فريق الأمم المتحدة من تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين، ورغم الإدانات الدولية للدور التركي في ليبيا، لا سيما من قبل فرنسا واليونان، الإثنين الماضي، فضلاً عن تقارير عدة رصدت وصول طائرات عسكرية تركية إلى ليبيا، تستمر أنقرة في نقل المرتزقة إلى البلاد التي تشهد صراعا منذ سنوات.

 

يأتي هذا بالتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي مطالبته بوقف القتال في ليبيا، معتبراً أن الوضع خطير جدا، ومنذ أسابيع جددت الأمم المتحدة دعواتها للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين ووقف النار، كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي "مبادرة القاهرة" إثر زيارة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى البلاد، إلا أن تركيا وحكومة الوفاق رفضتا المبادرة المصرية الرامية إلى وقف النار على ضوء مقررات الاتفاقات الدولية.

 


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