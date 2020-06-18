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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. ويسجل 4.20 جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 02:02 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. ويسجل 4.20 جنيه الريال السعودى
كتبت ـ سماح حمدى

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 18-6-2020، فى عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.20 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.29 جنيه للشراء .
 
4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.20  جنيه للشراء.
 
4.32 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.20  جنيه للشراء.
 
4.32  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.20  جنيه للشراء.
 
4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.21  جنيه للشراء
 
4.32  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.22  جنيه للشراء
 
4.32  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.28 جنيه للشراء.
 
4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.19 جنيه للشراء
 
4.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.17 جنيه للشراء.
 
4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.21 جنيه للشراء.
 
4.33 جنيه للبيع.
 
 
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741
 
العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

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