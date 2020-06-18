اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زواج طفلة عمرها 4 سنوات فى السودان

الخميس، 18 يونيو 2020 03:34 م
زواج طفلة عمرها 4 سنوات فى السودان زواج القاصرات
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت منظمات مجتمع مدني في السودان، أمس الأربعاء، عن زواج تم في مارس الماضي، بولاية غرب كردفان، لطفلة عمرها 4 سنوات فقط. وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

 

ووفقا للوكالة ، فإن شقيقة الطفلة البالغة من العمر 16 سنة، تم تزويجها أيضا في اليوم نفسه، وهو ما دفع مركز "سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل"، وهو منظمة مجتمع مدني، تهتم بمثل هذه الحالات، إلى تسليم مذكرة لكل من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، والنائب العام تاج السر الحبر، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، تطالب فيها الحكومة السودانية، باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لإبطال زواج الطفلة الأولى (ي) البالغة من العمر 4 سنوات فقط، ومراجعة إجراءات تزويج الطفلة الثانية (ن) البالغة من العمر 16 عاماً.

 

ولم يقدم المركز أي تفاصيل إضافية عن الزواج، وعن أعمار الزوجين.

 

وحثت المذكرة، الجهات ذات الصلة، على اعتبار الزواج مخالفاً لعدد من القوانين التي تمنع زواج الطفلات، والتشديد على مساءلة كل من اشترك في ذلك الانتهاك بمن فيهم والدا الطفلتين، والمأذون الذي تم على يديه ذلك التزويج.

 

كما دعت المذكرة إلى تجريم ومنع تزويج الطفلات، وإدراجه ضمن التعديلات العاجلة في مسار الإصلاح القانوني في البلاد، ونادت بإطلاق حملة قومية للتصدي له وتفعيل كل الآليات الداعية لمنعه وتقديم العون للطفلات.

 

وأكد المركز أنه أبلغ بتلك الحادثة انطلاقاً من الحرص على حمایة حقوق الأطفال، واستناداً إلى الإعلان الدستوري واتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي.

 

وطبقا لدراسات رسمية أعدت قبل 10 سنوات، فإن نسبة زواج القاصرات في المناطق الريفية السودانية بلغت 40%، في مقابل 28% في مناطق الحضر.

وتسمح نصوص في القوانين السودانية بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة حتى عمر العشر سنوات، لكنها تشترط أن يتم ذلك بإذن المحكمة التي عليها أن تنظر في المصلحة من الزواج.

 

 

 

 


السودان

الأطفال

زواج الأطفال

اخبار السودان

اخر اخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة