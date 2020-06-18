اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 10:54 م
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زعيم المعارضة التركية: الحزب الحاكم سيشهد انشقاقات بصورة جماعية

الخميس، 18 يونيو 2020 10:28 م
زعيم المعارضة التركية: الحزب الحاكم سيشهد انشقاقات بصورة جماعية كمال كليجدار
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أكد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب (الشعب الجمهوري) كمال كليجدار أوغلو أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) سيشهد موجة انشقاقات بصورة جماعية، لافتا إلى أن أزمات تركيا وفي طليعتها الاقتصاد، حلها يكمن في الديمقراطية. 

 

وأشار كليجدار أوغلو - في تصريح أوردته قناة (العربية )الإخبارية - إلى أن التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية تراجع إلى نحو 30 أو 35%،" وهذا أمر مهم للغاية، وتوقع أوغلو انشقاقات جماعية في حزب أردوغان، مؤكدا أن هناك استياء كبيرا لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل، ولذلك أعتقد أن الحزب سيشهد موجات كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها. 

 

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في تركيا هي مشكلة ديمقراطية، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد قبل إصلاح الديمقراطية، مبينا أن تركيا لم تعد تستقبل استثمارات أجنبية منذ سنوات .


كمال كليجدار

تركيا

أردوغان

الحزب الحاكم

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