اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رشاوى حمد بن جاسم في بنك "باكليز" تتسبب في استقالة مسؤول مصرفى بريطانى

الخميس، 18 يونيو 2020 01:45 م
رشاوى حمد بن جاسم في بنك "باكليز" تتسبب في استقالة مسؤول مصرفى بريطانى باركليز
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع العربية، أن أي مصرفي بريطاني أصبح عرضة لضياع مستقبله، وفقد وظيفته، لمجرد اقتران اسمه من قريب أو بعيد بفترة عمل لصالح بنك باركليز خلال المرحلة، التي حصل فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على رشاوى ومبالغ سرية تم دفعها لشركة قابضة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة خاصة يملكها حمد بن جاسم وأفراد عائلته في أحد الملاذات الآمنة في عام 2008.

 

واستقال رئيس المجموعة المصرفية " يو كيه فاينانس "، ستيفن جونز، قبل أسابيع فقط من الكشف عن محتوى تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تضمنت تعليقات مسيئة لسيدة الأعمال أماندا ستافيلي، التي تقاضي بنك باركليز أمام المحكمة البريطانية العليا، وتطالب بتعويضات عن خسائر تعرضت لها شركتها PCP نتيجة للصفقات السرية المشبوهة، التي عقدها مسؤولو باركليز السابقون وحمد بن جاسم، بصفته رئيسًا لصندوق الثروة السيادي القطري في عام 2008 وشركة تشالنجر، المملوكة له شخصيًا ولأفراد عائلته.

وقال ستيفن جونز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السباقين في باركليز خلال الأزمة المالية عام 2008 إنه تقدم باعتذار إلى ستافيلي وموظفي "يو كيه فاينانس" عن التعليقات التي صدرت عنه أثناء المساعي المحمومة لقيادات باركليز للنجاة من خطر التأميم في إطار خطة إنقاذ حكومية في عام 2008.

 

وبدأت المحكمة البريطانية العليا بلندن النظر في دعوى ستافيلي الأسبوع الماضي. وتطالب ستافيلي بتعويضات تصل إلى ملياري دولار أميركي من بنك باركليز بعد أن قامت شركتها بالاستثمار لصالح أحد رجال الأعمال الخليجيين بمبلغ 3.25 مليار جنيه إسترليني من شراء أسهم باركليز تم طرحها في اكتتاب طارئ لاجتذاب رؤوس الأموال وإنقاذ باركليز من التأميم منذ 12 عاما.

 

 


باركليز

قطر

حمد بن جاسم

ستيفن جونز

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حمد بن جاسم يواجه جرائم ابتزاز فى قضية بنك "باركليز".. رئيس وزراء قطر السابق حصل على عمولات سرية.. المديرون التنفيذيون السابقون فى البنك تعرضوا لمساومات من ذراع الحمدين.. ودفع رسوم استشارية زائفة إضافية

الأحد، 14 يونيو 2020 06:48 م

القضاء البريطانى يحقق فى قضية فساد تتعلق بحمد بن جاسم وبنك باركليز

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:14 م

قضية جديدة فى بريطانيا تتناول الفساد القطرى ورشاوى الدوحة لبنك باركليز

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:43 م

باركليز: أثرياء الشرق الأوسط الأكثر حذرا بعد انهيار النفط وأزمة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 06:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة