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رئيس مدينة مرسى مطروح: تحرير 21 مخالفة إشغال طريق ونظافة.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 07:15 م
رئيس مدينة مرسى مطروح: تحرير 21 مخالفة إشغال طريق ونظافة.. صور جانب من الحملة
مطروح حسن مشالى

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أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن ضبط 21 مخالفة اشغال وبائع متجول ونظافة باجمالي 123 حالة اشغال مخالفة بشارع ليبيا والسوق القديم من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والادارات المعنية .

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات ازالة اشغالات الطريق المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المدينة بانه يتم رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية والاكشاك بالاضافة الي ازالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة .

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