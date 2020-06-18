رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية ينشر أرقام نوابه لتواصل المواطنين معهم

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء هشام رفعت ،رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أسماء وتليفونات نواب رئيس المركز والمدينة وأيضا رؤساء الوحدات المحلية بالقرى وذلك على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة لتوصل جموع المواطنين معهم حال وجود شكوى.

وقال رئيس المدينة ،فى بيان له أننا نعمل على راحة المواطنين بالمدينة والقرى وحل مشاكلهم من خلال التواصل فى أى وقت وسرعة سماع الشكوى وحلها فورا طبقا للقانون والامكانيات المتاحة بهدف شعور المواطن البسيط بالرضا التام فى شتى المجالات، ويأتى ذلك طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التواصل مع جموع المواطنين بالمدينة وقرى الوحدات المحلية وسماع شكواهم وحلها فورا طبقا للقانون .

وفى سياق متصل طالب محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق القمامة.

وعلى صعيد آخر أكد المحافظ، على إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها قبل أن تتفاقم ويصعب فيما بعد التعامل معها، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسيحاسب الجهات التنفيذية المقصرة فى تنفيذ إزالة تلك المخالفات.

وفى هذا الإطار أوضح المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة الجيدة والدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق الاختصاص والالتزام برد الشىء لأصله بعد الإنتهاء من الأعمال القائمة.