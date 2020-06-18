اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 07:28 م
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رئيس مدينة سفاجا تكشف: اختيار 10مواقع بالمدينة لإنشاء جراجات عامة

الخميس، 18 يونيو 2020 07:01 م
رئيس مدينة سفاجا تكشف: اختيار 10مواقع بالمدينة لإنشاء جراجات عامة محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر عماد عرفة

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تفقدت رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عدة مواقع وأحياء بتقسيمات المدينة لاختيار مواقع لإنشاء جراجات عامة للمدينة و أوضحت رئيس مدينة سفاجا أنه جاري اختيار أكثر من 10مواقع في الأماكن التى تصلح لإنشاء جراجات عامة، ويمكن استغلالها بشكل ذكي في المستقبل .

وأضافت رئيس المدينة أنها تفقدت عدة مواقع تم اختيارها من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وذلك لانها تسعي بأن تظهر المدينة بشكل حضاري وشوارع تحاكي المدن السياحية الكبرى، والذي سوف يعود بالنفع على المواطنين وأهل المدينة بأن تصبح سفاجا مدينة جاذبة للسياحة

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سوف تستهدف الوحدة المحلية بناء عدد من الجراجات الذكية عقب اختبار التصميم الذي يتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية.

من جانب اخر تفقدت، رئيس مدينة سفاجا، ، أعمال التطوير التى تتم بمركز الصيانة التابع للوحدة المحلية لمدينة سفاجا وذكرت أنه يتم العمل على دراسة إمكانية تطوير المركز بالتعاون مع بعض  أصحاب التوكيلات الصناعية والتجارية والعمل على تشغيله بكامل طاقته وذلك لخدمة ابناء المدينة والعمل على توفير فرص عمل لهم

وأضافت رئيس المدينة أن الورش العاملة بالمركز سوف تساعد على توفير أغطية لأعمدة الإنارة باستخدام  اللافتات المعدنية القديمة الملقاة كخردة في مركز الصيانة .

و أكدت على أن أعمال التطوير في المرحلة الأولي لمركز الصيانة انتهت، وجاري البدء في المرحلة الثانية لأعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لأهالي المدينة خاصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها المدينة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالبت المسئولين عن المركز بضرورة سرعة الانتهاء من صيانته وإعداده لتفعيله وبدء العمل به، ورفع مستوى النظافة بالمركز وعمل حصر بكافة مقتنياته ومدي صلاحيتها للاستخدام والتشغيل.


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