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رئيس مدينة الخانكة: لا داعى للقلق من الخفافيش وسنقضى عليها

الخميس، 18 يونيو 2020 12:43 ص
رئيس مدينة الخانكة: لا داعى للقلق من الخفافيش وسنقضى عليها الخفافيش
القليوبية نيفين طه

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أعلن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أن هناك خطة سيتم تنفيذها للقضاء على أسراب خفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، حيث يتم تقفيل جميع منافذ المنزل المكون من طابقين باستخدام مجموعة من الشكاكير.

وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع، وبعد التقفيل الكامل لجميع المنافذ والمناطق المفتوحة بالمنزل سيتم رش غاز، حتى يتم موت جميع الخفافيش الموجودة بالمنزل، مطالبًا المواطنين بعدم الخوف والقلق وأنه سيتم القضاء عليهم بصورة آمنة تمامًا.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتى يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000 خفاش بالمنزل وجارى التعامل معه للقضاء علية .

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعددًا من المنازل، وطالب الأهالى بالقضاء عليها، خوفًا من أن تكون سببا فى نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالى إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.

 


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