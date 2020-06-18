رئيس جامعة القاهرة يوجه بالعمل على الخطة الاستراتيجية للتحول نحو جامعة ذكية

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، بضرورة العمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.

وأكد الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة من قليل ، على ضرورة ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرارات كل من مجلس الجامعة ورئيس الجامعة والتعميمات الصحية الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي المراكز أو الوحدات والمتعاملين معها، واستدامة وسلامة كافة المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من أمان استخدامها، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة التطبيق السليم للوائح الخاصة بالمراكز والوحدات من النواحي المالية والإدارية والفنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال ما قد يرصد من مخالفات في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه لابد من الالتزام بالقرارات التي أصدرها رئيس الجامعة ومجلس الجامعة بشأن أنشطة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية وإصدار الشهادات، إلى جانب الالتزام الكامل بالنظم والإجراءات وقواعد الاختصاص المقررة قانونًا وقرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة بشأن التعاقدات وبروتوكولات التعاون.