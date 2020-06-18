رئيس القابضة للتشييد: جار تسوية 12 مليار جنيه مديونيات الشركات التابعة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار تسوية مديونيات الشركات التابعة، حيث يصل إجمالي مديونيات الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، تصل لنحو 12 مليار جنيه، منها 7 ملايين جنيه، لمختلف الجهات مثل الضرائب والتأمينات والموردين والبنوك و5 ملايين جنيه للشركة القابضة نفسها، لافتا إلى أنه يتم تسويتها حاليا مع مختلف الجهات من خلال مبادلة الديون بأراضى.

وأضاف المهندس هشام أبو العطا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطة مبادلة الديون التى تتم وفق توجيهات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، سيتم الانتهاء منها هذا الشهر؛ حيث يتم معاينة الأراضى وتقيمها بمعرفة الجهات المختصة، حتى تحصل الشركة القابضة على حقوقها لدى الشركات التابعة وكذلك بقية الجهات.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم التوصل للعديد من التسويات المهمة مع البنوك، سواء لشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام أو لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

فالبنسبة لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، اشار المهندس هشام أبو العطا انه تم توقيع عقد اتفاق مع البنك الأهلى المصرى ؛ لهيكلة الدين التاريخى على الشركة بقيمة 850 مليون جنيه، مع وصول أعباء فوائد الدين إلى 145 مليون جنيه سنويا، وذلك بالمشاركة على استغلال أصل متداول لجدولة 840 مليون جنيه دينا للبنك الأهلى ، كانت عبارة عن قرض بدأ عام 2011 وفوائده.

وأضاف رئيس القابضة للتشييد والتعمير ،انه فيما يتعلق بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ،تم توقيع اتفاق تسوية ديون لصالح البنك الأهلى المصرى ، بقيمة 700 مليون جنيه ، حيث وافق على مبادلة الديون بقطع أراضي مملوكة للشركة بعد إعادة تقييمها.

كما وافق البنك على زيادة تسهيلات الشركة بإصدار خطابات ضمان داخل وخارج مصر بنحو 250 مليون جنيه ليصبح المتاح نحو 500 مليون جنيه، وكذا إتاحة تمويلات لعمليات الشركة بنحو 320 مليون جنيه.