رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعلن نتيجة انتخابات المجلس الاقتصادى والاجتماعى

كتبت - هند المغربي

أعلن تيجاني محمد باندى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم نتيجة انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي " ECOSOC" حيث تنافست العديد من الدول للحصول على 18 مقعدا لعضوية المجلس.

وأوضح باندى أنه تنافست المجموعة الأفريقية على خمسة مقاعد، وحصلت نيجيريا على 191 صوتا وليبيريا على 190 صوتا ومدغشقر على 184 صوتا وليبيا على 182 صوتا وزيمبابوي على 181 صوتا وحصلت جيبوتي على صوت واحد.

وتنافست من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ جزر سليمان التي حصلت على 187 صوتا وحصلت إندونيسيا على 186 صوتا واليابان على 185 صوتا، ومن مجموعة دول شرق أوروبا حصلت فيها بلغاريا على 186 صوتا.

وتنافست مجموعة دول أميركا اللاتينية ودول بحر الكاريبي على أربعة مقاعد، حصلت فيها الأرجنتين على 182 صوتا وغواتيمالا على 181 صوتا والمكسيك على 180 صوتا وبوليفيا على 179 صوتا.

ومن مجموعة دول غرب أوروبا التي تنافست على خمسة مقاعد، حصلت البرتغال على 182 صوتا وفرنسا (179 صوتا) والنمسا (178 صوتا) وألمانيا (176 صوتا) والمملكة المتحدة (172 صوتا).

وقال باندي إن الدول التي حصلت على أصوات ثلثي المقترعين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي تستمر لمدة ثلاثة أعوام، وتبدأ من الأول من يناير 2021 هي الأرجنتين والنمسا وبوليفيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا وإندونيسيا واليابان وليبيريا وليبيا ومدغشقر والمكسيك ونيجيريا والبرتغال وجزر سليمان والمملكة المتحدة وزمبابوي.

وبحسب قرار الجمعية العامة 74/557 بعنوان "إجراءات إتمام الانتخابات بالاقتراع السري بدون جلسة عامة خلال جائحة كوفيد-19" جرت امس الجولة الأولى من الاقتراع السريّ للجمعية العامة للدورة الخامسة والسبعين و انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد طلب من المقترعين عدم التجمّع والحفاظ على التباعد الجسدي خلال الاقتراع وذلك حفاظا على سلامتهم ولمنع نقل العدوى.

وفي تصريحات سبقت الانتخابات، قال محمد باندي: "منذ بداية جائحة كوفيد-19 كان علينا جميعا العمل في ظل ظروف استثنائية، للتغلب على عدد لا يُحصى من التحديات التي تواجهنا. والواقع أن الانتخابات المقبلة تمثل التزامنا المشترك بضمان استمرار العمل الهام للأمم المتحدة دون انقطاع وفقا لقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".