رئيس الجامعة الأمريكية: العام المقبل هو الأخير لى بالجامعة

قدم فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة التهاني للمجتمع الجامعي بمناسبة انقضاء العام الجامعي وسط تلك الظروف الصعبة.

وقال في رسالة للمجتمع الجامعي: "اليوم أبلغت مجلس أمناء الجامعة أن العام المقبل هو الأخير وسوف أقضي الصيف مع أسرتي في الولايات المتحدة على أن أعود مرة أخرى في سبتمبر لنشهد فصلي الخريف ثم ربيع عام 2021 على أن تنتهي خدمتي بالجامعة في مثل هذه الأيام من العام المقبل.