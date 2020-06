رئيس البنك الدولى: تمويل سد النهضة يتطلب التفاهم مع الجيران فى تقاسم المياه

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، وقبل ذلك الحفاظ على "الحوار البناء" مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

Spoke with Ethiopian PM @AbiyAhmedAli on recent @WorldBank financing approvals.



Important to unify the expensive dual exchange rate & that Ethiopia and its neighbors sustain constructive dialogue + cooperation on water sharing.



Ethiopia’s success is key to Africa's success.