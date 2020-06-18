رئيس البنك الدولى: تمويل سد النهضة يتطلب التفاهم مع الجيران فى تقاسم المياه

كتبت - هند المغربي

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، وقبل ذلك الحفاظ على "الحوار البناء" مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

وجاءت تدوينه " مالباس " : " تحدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على في الآونة الأخيرة بشأن موافقات التمويل، قائلا " مهم لتوحيد سعر الصرف المزدوج المكلف أن إثيوبيا وجيرانها يحافظون على حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه"

Spoke with Ethiopian PM @AbiyAhmedAli on recent @WorldBank financing approvals.



Important to unify the expensive dual exchange rate & that Ethiopia and its neighbors sustain constructive dialogue + cooperation on water sharing.



Ethiopia’s success is key to Africa's success. — David Malpass (@DavidMalpassWBG) June 18, 2020

يذكر أن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد.

وأشار المكتب إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، مشيرا إلى أنه تم جمع 79 مليون بر خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي الذي تم جمعه.

وكشف المكتب عن أنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر حتى نهاية السنة المالية الحالية مضيفا أن جائحة الفيروس تسبب في اختناق الجهود الجارية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار مكتب التنسيق العام إلى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 13 مليار بر (41 مليون دولار أمريكي) في بناء سد النهضة منذ إعلانه عام 2011.