"ذا صن": شفاء أسترالية 55 عاما من كورونا بعد تناولها عقار ديكساميثازون

كتبت أمل علام

بعد اصابتها بفيروس كورونا، تدهورت حالتها، وتم إدخالها على جهاز التنفس الصناعى، فقد ظلت السيدة التي تبلغ من العمر 55 عاما، تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكنها لم تتحسن إلا بعد أن تناولت جهاز التنفس الصناعي عقار "ديكساميثازون"، الرخيص الذى يصل سعره 5 جنيه استرلينى.



فى الرعاية المركزة

تم نقل كاثرين ميلبانك وهى من بكنجهامشير" Buckinghamshire"، بانجلترا إلى العناية المركزة في 26 مارس، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة" The Sun"البريطانية.

وقالت الصحيفة، تم إعطاء السيدة 55 عامًا، فرصة للشفاء بنسبة 50%، وسأل الأطباء في مستشفى" ستوك ماندفيل"، زوجها بول عما إذا كان يمكن إخضاعها لتجربة على الدواء الجديد ديكساميثازون.

في 3 أبريل، وافق بول على أن تكون زوجته جزءًا من تجربة ديكساميثازون، وفي غضون أيام قيل له إن صحتها تحسنت، وتثني السيدة ميلبانك الآن على الدواء لإنقاذ حياتها، وقالت إنها شعرت بأنها "محظوظة" لإدراجها في التجربة.

تتذكر السيدة ميلبانك، خروجها من وحدة العناية المركزة، وكان الجميع يصفق لها، كما أنها بعد إخراجها من العناية المركزة، تمكنت من إجراء مكالمة فيديو مع زوجها، مضيفة أنها تعرف أن زوجها كان ينتظرها للعودة إلى المنزل.

قالت ميلبانك، "لم يكن علي زوجى حتى التفكير في الأمر، عندما سأله الأطباء هل يمكن تضمين زوجتك في التجربة، مشيرة إلى أنهم قد جربوا بالفعل واختبروا عددا من العقاقير عليها ولكنها فشلت.



نجاح العلاج عليها

وأضافت الصحيفة، بعد أن بدأت التجربة، أخبره الأطباء أنه سيتعين عليه الانتظار أسبوعين حتى تعود زوجته إلى المنزل، لحسن الحظ تحسنت حالتها بشكل أسرع مما كان متوقعًا، لكن ميلبانك قال إنه كان متشككًا في البداية.وقالت ميلبانك، إنها كانت تعاني من الهلوسة أثناء وجودها في المستشفى.

وأضافت الصحيفة، توفي حتى الآن في المملكة المتحدة أكثر من 42000 ألف شخص بسبب فيروس كورونا، ويمكن أن تكون الأدوية حلاً رخيصًا وفعالًا للوباء.