دراسة صينية صادمة: قد لا يطور البشر أبدًا مناعة ضد كوفيد 19

كتبت هند عادل

كشف دراسة جديدة مشتركة بين مجموعة من العلماء الصينيين والأمريكيين مفاجأة صادمة، أنه قد لا يطور البشر أبدًا مناعة ضد كوفيد 19، واستند استنتاجهم إلى دراسة بحثت ما إذا كان عمال المستشفيات في ووهان الذين تعرضوا بشكل مباشر للمرضى المصابين في المرحلة المبكرة من تفشي المرض قد طوروا أجسامًا مضادة حيث تم الكشف عن المرض الجديد القاتل لأول مرة في المدينة الصينية في أواخر العام الماضي، وفقا لتقرير لصحيفة south china morning post.

وطبقا للعلماء ، فإن ربع العينات التي تم اختبارها والتي يبلغ عددها أكثر من 23 ألف عينة على الأقل ربما أصيبت بالفيروس في مرحلة ما لكن 4 % فقط طورت أجسامًا مضادة اعتبارًا من أبريل.

وخلص الباحثون في بحث نشر على موقع medRxiv.org إلى أنه من غير المرجح أن ينتج الناس أجسامًا مضادة واقية طويلة الأمد ضد هذا الفيروس.

وكشف البحث الجديد في ووهان أشار إلى أنه لم يكن كل مصاب ينتج أجسامًا مضادة أو ينتج أجسامًا طويلة الأمد، و الأجسام المضادة هي الجزيئات التي يولدها الجهاز المناعي للارتباط ببروتين ارتفاع الفيروس وإيقافه من إصابة الخلايا.

ولكن وفقا للبحث الجديد بقيادة وانغ شينهوان من مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان وعلماء من جامعة تكساس ، نظرت الدراسة في عينات من العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المستشفى العام في المدينة ووجدوا أن 4 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية و 4.6 % من موظفي المستشفى العام لديهم أجسام مضادة.

واقترح فريق وانغ البحثى أيضًا أن أكثر من 10 % من الأشخاص في دراستهم ربما فقدوا حماية الأجسام المضادة في غضون شهر أو نحو ذلك، وقالوا "النتائج التي توصلنا إليها لها آثار مهمة على مناعة القطيع ، والعلاجات القائمة على الأجسام المضادة ، واستراتيجيات الصحة العامة ، وتطوير اللقاحات".

استنادًا إلى أبحاثهم ، قالوا إن اختبارات الأجسام المضادة قد لا تكون كافية لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا ، وقد لا يوفر وجود الأجسام المضادة مثل IgG بالضرورة مناعة لاحقًا.