"خليكى فى البيت وبطاقتك هتكون فى إيدك" خدمة جديدة من القومى للمرأة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية.

وحرصا من المجلس على مساعدة كبار السن، تم استخراج البطاقة لهن من منازلهن دون الخروج من المنازل، قامت مأمورية من الأحوال المدنية بالتنسيق مع فرع المجلس بالشرقية، باستخراج عدد من البطاقات مجانا للسيدات كبار السن بالمنازل ، بقرية الغار وعزبة رسلان وعزبة حسن أغا، وأعربت السيدات عن خالص الشكر للمجلس وجهوده.

وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس بالشرقية، إن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، في استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات الغير قادرت بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس علي مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها علي الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وفي سياق متصل يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية،برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، بالتنسيق مبادرة " إرادة شعب الشرقية،"حملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك في الحملات عدد من الرائدات الريفيات، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري والذهاب إليهم في المنازل والحقول والحديث معهم عن طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة،لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة، ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي.

كما شارك فرع المجلس وعضواته فى هشتاج احميها من الختان وحملة الختان جريمة بتدوين عبارات تجرم ختان الإناث على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى