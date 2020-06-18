اليوم السابع
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خطوات نقل عملاء المحمول بنظام الفاتورة بنفس الرقم بين الشبكات فى نقاط

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 ص
خطوات نقل عملاء المحمول بنظام الفاتورة بنفس الرقم بين الشبكات فى نقاط موبايلات
كتبت هبة السيد

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قواعد تنظيمية جديدة لنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم، تسهيلا على العملاء المتضررين من الاستمرار مع شبكة معينة ويرغبون في الانتقال بنفس الرقم الي شبكة أخرى، تتضمن إزالة القيود التي كانت تفرض سابقا على هذه الخدمة منها اتاحة نقل العميل إلى شبكة أخرى مجانا بنفس الرقم، ووفقا لعملاء الخطوط المفوترة فإن عملية الانتقال تختلف بعض الشيء عن عملاء الكارت

خطوات نقل لأرقام لعملاء نظام الفاتورة:

يقوم العميل ومعه ما يثبت شخصيته وأيضاً تليفونه المحمول وبداخله الشريحة وكذلك رقم الحساب بالذهاب إلى أحد منافذ البيع المعتمدة للشركة المراد نقل رقمه إليها.

يقوم العميل بملء بيانات طلب نقل رقم المحمول.

يسلم منفذ البيع إلى العميل الشريحة الجديدة "غير المفعلة" التابعة للشركة المراد نقل رقمه إليها والتي تحمل رقمه، ويقوم منفذ البيع بإبلاغ العميل بموعد تفعيل عملية النقل.

من حق العميل إلغاء طلب النقل في يوم تقديم طلب النقل قبل الساعة العاشرة مساءاً طالما لم يتم تفعيل عملية النقل (تفعيل الشريحة الجديدة) وذلك بالذهاب إلى مكان تقديم طلب النقل (الشركة المراد نقل الرقم إليها) ومعه ما يثبت شخصيته ورقم حسابه والتوقيع على نموذج الإلغاء المحدد من قبل المشغل القائم بعملية إلغاء نقل الرقم.

يستمر العميل باستعمال الشريحة القديمة حتى تقوم الشركة المنتقل إليها الرقم بإرسال رسالة قصيرة إليه وذلك قبل بدء تفعيل الرقم بدقائق لتغيير الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة (سيكون تفعيل عملية النقل من الساعة 3:00 -6:00 صباحاً) خلال يوم عمل  من تاريخ تقديم طلب النقل

بعد استلام العميل للرسالة القصيرة يقوم بإستبدال الشريحة القديمة بداخل التليفون بالشريحة الجديدة وفي هذه الحالة تكون الشريحة الجديدة مفعَلة وتكون عملية النقل قد تمت.

بعد فترة زمنية لا تزيد عن 60 يوماً تقوم الشركة المنتقل منها الرقم بإخطار العميل بفاتورة التسوية النهائية وهي آخر فاتورة لم يتم إصدارها قبل عملية النقل.

في حالة وجود مبلغ متبقي على العميل (طبقا للبند السابق) للشركة المنتقل منها، تقوم الشركة بإعطاء مهلة للعميل لا تقل عن شهر واحد من تاريخ اخطاره لسداد المبلغ المستحق عليه، وإذا تأخر العميل عن المهلة المعطاه له، يحق للشركة المنتقل منها الرقم مطالبة الشركة المنتقل إليها الرقم بإيقاف الخدمة عن العميل ورد الرقم المنتقل إليها.

في حالة رفض طلب النقل نتيجة عدم إستيفاء العميل لشروط النقل، يمكنه تصحيح سبب الرفض وإعادة محاولة النقل من جديد.

   أسباب رفض نقل أرقام مشتركي الفاتورة

وجود خطأ في رقم التعريف الشخصية للعميل "رقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي)".

الرقم غير متاح للشركة المراد نقل الرقم منها (الرقم داخل حيز ترقيمي غير مخصص للشركة).

الرقم مفصول عن العمل لدى الشركة المراد نقل الرقم منها. (الرقم غير مخصص أو مباع).

الرقم ثانوي (فاكس أو data) وليس أساسي.

الرقم موقوف لدى الشركة المراد نقل الرقم منها وذلك وقت طلب النقل

رقم حساب العميل غير مطابق لرقم الحساب لدى سجلات الشركة المراد نقل الرقم منها.

عدم مرور 4 أشهر على اشتراك العميل لدى الشركة المراد الانتقال منها.

وجود فاتورة مصدرة أو أكثر غير مسدده وذلك وقت طلب النقل.

عدم تسوية التزامات مالية على محفظة العميل (إن وجدت) لدى شركة المحمول المنتقل منها الرقم.


عملاء المحمول

محفظة مالية

عملاء الخط

عملاء الكارت

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