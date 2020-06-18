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الخميس، 18 يونيو 2020 10:33 م
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خروج 7 متعافين من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية

الخميس، 18 يونيو 2020 10:20 م
خروج 7 متعافين من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية متعافين - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التي أجريت لهما وأثبتت تعافيهما من الفيروس ليتزايد أعداد المتعافين إلى 288.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 288 شخصًا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

 

 

 


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