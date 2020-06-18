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خروج المتعافى الثالث من فيروس كورونا من مستشفى الدعاة التابعة للأوقاف

الخميس، 18 يونيو 2020 02:17 م
خروج المتعافى الثالث من فيروس كورونا من مستشفى الدعاة التابعة للأوقاف خروج المتعافى الثالث من فيروس كورونا المستجد من مستشفى الدعاة
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم عن خروج المتعافية الثالثة من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، بعد تلقيها الرعاية الكاملة من الطاقم الطبي بالمستشفى، وأشادت المتعافية بالخدمة التى تلقتها من الطاقم الطبى وجميع العاملين بالمستشفى.
 
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابى كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.
 
وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.
 
كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا ، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة  عن 35 ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة  ، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة ال 65 ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى .


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وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

مستشفى الدعاة

كورونا

فيروس كورونا

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