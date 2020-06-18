حوار موسع لاتحاد الغرف لبحث إعلان الحكومة دراسة غلق المحلات ليلًا

كتب ــ أحمد حمادة

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن الاتحاد أرسل خطابات رسمية إلى كل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لفتح حوار مجتمعي مع منتسبيها حول مقترحات مواعيد غلق المحال التجارية عقب انتهاء أزمة كورونا الحالية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الخطابات تضمنت مخاطبة مجالس إدارات كافة الغرف لإجراء سلسلة لقاءات مع الشعب التجارية النوعية وممثلي الأنشطة المختلفة حول مقترحات كل نشاط بالنسبة لمواعيد غلق المحال التجارية، ثم رفع نتائج هذا الحوار المجتمعي إلى مجلس إدارة الاتحاد لتجميعها وتنقيتها ومناقشتها بشكل نهائي من خلال مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورفع التصور النهائي إلى الجهات المعنية.

ولفت "العربي" إلى أن هناك محافظات لها طبيعة خاصة في التعامل، وأيضًا أنشطة تحتاج إلى دراسة جيدة لوضع مواعيد غلق لها، ولذلك اقترحنا الحوار المجتمعي العام لمنتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لدراسة الوضع على الطبيعة ومن خلال أصحاب الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، قد أكد في إحدى تصريحاته التلفزيونية أن الحكومة تدرس تحديد مواعيد ليلًا لغلق المحال التجارية ، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.