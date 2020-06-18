حملة نظافة ورفع لتراكمات القمامة بشوارع حى شمال مدينة الأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال حي شمال مدينة الأقصر بقيادة أحمد زين رئيس الحى، اليوم الخميس، حملة نظافة مكبرة استكمالاً للحملة الترابية بنطاق الحى، وتم رفع تراكمات القمامة بالشوارع، والتى استهدفت النجع الطويل من ميدان العمدة وصولا حتى النوافل وكذا تم رفع أكوام التراكمات والقمامة بالمركز الحضري للمرأة، وخرجت تلك الحملات بمدينة الأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع، كما تم تعقيم الشوارع وتطهيرها للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك بمشاركة فرقة الإنقاذ وبالتنسيق مع حملة المعدات بالمدينة.

وكان قد صرح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة فى شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حملة نظافة مسائية ورفع الإشغالات ورش وتعقيم وتطهير شوارع المدينة المنورة وجميع شوارع حى جنوب المختلفة، وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملات العمل على رفع حوالى 45 طن من القمامة والمخلفات، وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ولظهور الحى بالمظهر الحضارى الذي يليق به.

كما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة حيث تم إستكمال أعمال النظافة بشارع المستشفى الدولي وشارع الخليج، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية، وأسفرت جهود تلك الحملات عن رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بإشراف سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع حى شمال الأقصر (1)



حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع حى شمال الأقصر (2)