اليوم السابع
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حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار إزالة تعديات لمبانى وأسوار بالطوب الأبيض

الخميس، 18 يونيو 2020 02:41 م
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار إزالة تعديات لمبانى وأسوار بالطوب الأبيض جانب من إزالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من حملاتهم لإزالة التعديات على حرم النيل، حيث تم بإدارة نيل الأقصر، وفى إطار المتابعة اليومية والتنسيق المستمر لتنفيذ قرارات الإزالة فى مهدها، استمرار حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، حيث تم اليوم بإدارة نيل الأقصر تنفيذ عدد 13 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبانى أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإلقاء مخلفات ردم، منها عدد 2 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر وعدد 5 قرارات بزمام هندسة نيل قنا، وكذالك عدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وتنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا، وعدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة منهم عدد 4 قرارات مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا منها عدد 3 قرارات مبانى من الطوب الأبيض والأسمنت، وعدد 3 قرارات عمل تندة ومظلة من الحديد وكذلك عدد 4 قرارات ردم.

وأعلنت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (1)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (1)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (2)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (2)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (3)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (3)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (4)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (4)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (5)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (5)

 

حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (6)
حماية النيل بالأقصر تنفذ 13 قرار لمبانى أسوار بالطوب الأبيض (6)

 


الاقصر

حماية النيل بالاقصر

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وزارة الرى والموارد المائية

اخبار المحافظات

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