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حكومة البحرين تكشف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وتوجيهات بالدعم

الخميس، 18 يونيو 2020 04:33 م
حكومة البحرين تكشف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وتوجيهات بالدعم حكومة البحرين تكشف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكدت الحكومة البحرينية، في ردها على مجلس النواب البحرينى خلال اجتماعهما اليوم الخميس، بشأن القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة "كورونا"، وهي كل من: "الفنادق ومكاتب السفريات والمطاعم والصالات الرياضية ودور السينما"، وبحسب صحيفة أخبار الخليج، ذكرت الحكومة البحرينية، أن في حدود 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة استفادوا من دعم أجور الموظفين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة دراسة شاملة حول حجم الحزمة المالية التي قدّمتها الحكومة لأشهر أبريل، مايو، ويونيو، بالإضافة إلى القطاعات الأكثر تضرَرًا من أزمة جائحة كورونا، والخطوات التفصيلية التي قامت بها الحكومة ضمن كل مبادرة.

وأبلغ وزير المالية البحرينى النواب بأن اجتماعًا سيُعقد الأسبوع القادم بين الحكومة وأعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لاستعراض المزيد من التفاصيل حول خطّة الحكومة في التعامل مع المرحلة القادمة؛ منوها الى ان الوزير أكد بأن الحكومة تتجه لخفض مصروفاتها المتكررة بنسبة 30% خلال هذا العام.

وذكر المسئول البحرينى، أن أكثر 5 قطاعات تضررا من جائحة كورونا هي: الفنادق؛ المطاعم؛ مكاتب السفريات؛ الصالات الرياضية؛ ودور السينما.


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حكومة البحرين

كورونا

القطاعات المتضررة من كورونا

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