اليوم السابع
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حصانة كورونا.. المتعافون يمكن أن يصابوا بأنواع من الفيروسات التاجية بعد 6 شهور

الخميس، 18 يونيو 2020 11:07 ص
حصانة كورونا.. المتعافون يمكن أن يصابوا بأنواع من الفيروسات التاجية بعد 6 شهور مرضى كورونا محصنية 6 شهور فقط ضد الفيروسات التاجية
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة حديثة، عن أنه يمكن حماية الناجين من Covid-19 فقط من الإصابة مرة أخرى بالفيروس لمدة 6 أشهر، مما يثير الشك حول مدة الحصانة ضد الفيروس القاتل، وتتبع باحثو جامعة أمستردام 10 متطوعين لمدة 35 عامًا واختبروهم كل شهر ضد 4 أنواع من  الفيروسات التاجية الموسمية الأضعف ، والتي عادة ما تسبب أمراض خفيفة تشبه نزلات البرد، ووجد الباحثون وفقا للدراسة التى نشرتها " الديلى ميل"، أن الأشخاص الذين أصيبوا بسلالات الفيروسات التاجية  - من نفس العائلة مثل كورونا- CoV - 2 ، وهو النوع الذي يسبب Covid-19
 
عودة فيروس كوورنا بعد 6 أشهر
عودة فيروس كوورنا بعد 6 أشهر
وانخفضت مستويات الأجسام المضادة ، وهى المواد التي يخزنها الجهاز المناعي للسماح للجسم بمحاربة الغزاة في المستقبل ، بنسبة 50 % بعد نصف عام و75% بعد عام  واختفت تمامًا بنسبة 100% بعد 4 سنوات.
 
من خلال دراسة حول كيف يتعافى الناس من الفيروسات من نفس العائلة التي تسبب Covid-19 ، يقول العلماء إن بحثهم هو أكثر نظرة شاملة حول كيفية عمل جهاز المناعة ضد المرض الذي ظهر في الصين العام الماضي، ولكن العلماء لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان يمكن للإنسان أن يصاب بالمرض أكثر من مرة  أم لا، لأن الفيروس موجود فقط من  ستة أشهر.
 
ولم تكشف الدراسة الأخيرة ، التي تشير إلى أن الحصانة لـ Covid-19 ستستمر لفترة مماثلة مثل الحماية الممنوحة من الإنفلونزا الموسمية ضد الإنفلونزا الموسمية ، إذا كان المرضى يعانون من نوبات أقل حدة من المرض بعد إعادة إصابتهم.

يأتي هذا بعد أن ادعى رئيس شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca البريطانية أمس أن لقاح جامعة أكسفورد Covid-19 التجريبي الذي تصنعه سيكون قادرًا على حماية الأشخاص من الاصابة بالمرض لمدة عام.

تفاصيل الدراسة

وتبع الباحثون ، بقيادة البروفيسور آرثر إدريدج ، عالم الفيروسات في جامعة أمستردام ، 10 متطوعين من عام 1985 حتى هذا العام، حيث اختبروا المشاركين كل شهر لأربعة فيروسات تاجية موسمية ، وهي HCoV-NL63 و HCoV-229E و HCoV-OC43 و HCoV-HKU1.
 
وكان هناك ما مجموعه 132 إصابة بفيروسات تاجية خلال 35 عامًا ، حيث أصيب المشاركون بالفيروسات بين ثلاث و 22 مرة لكل منها، وأصيب غالبية المشاركين بالفيروسات خلال فصل الشتاء ، عندما يكون هناك مستويات أعلى بكثير من الفيروسات المنتشرة بين السكان.
 
ولأن هذه هي الفيروسات التاجية موسمية ، فإنها عادة ما تتلاشى خلال الأشهر الأكثر دفئًا وتعاود الظهور في الشتاء ، وهو ما قد يفسر سبب حدوث أكثر حالات العدوى مرة أخرى بعد 12 شهرًا، لذلك يعتقد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة هي أفضل طريقة للتنبؤ بمدة استمرار المناعة.
 
وأضافوا: "تظهر دراستنا أيضًا أن مناعة القطيع قد تكون صعبة بسبب فقدان سريع للمناعة الواقية، ومع ذلك ، نظرًا لأن المناعة الواقية قد تُفقد لمدة 6 أشهر بعد الإصابة ، فإن احتمال الوصول إلى مناعة القطيع الوظيفية عن طريق العدوى الطبيعية يبدو غير مرجح تماما".
 

الحصانة ضد كورونا

فيروس كورونا والمناعة

مناعة القطيع

مناعة كورونا

الفيروسات التاجية

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