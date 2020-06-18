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الخميس، 18 يونيو 2020 07:15 م
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حريق ضخم يلتهم مصنعى أثاث و20 ورشة وإصابة نحو 25 شخصا بدمياط

الخميس، 18 يونيو 2020 07:05 م
حريق ضخم يلتهم مصنعى أثاث و20 ورشة وإصابة نحو 25 شخصا بدمياط حريق هائل بمنطقة الميسرى
دمياط عبده عبد البارى

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شب حريق هائل بمنطقة الميسرى التابعة لقرية كفر شحاته بمحافظة دمياط، مما أدى لتدمير مصنعى أثاث وأكثر من 20 ورشة مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة نحو 25 شخصا باختناقات وحروق، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج بمستشفى فارسكور المركزى.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب6 سيارات من أجل السيطرة على الحريق الهائل الذى التهم احد المصانع وانتقل للورش المجاورة وامتدت النيران لمصنع اخر.
 
ودفعت هيئة إسعاف دمياط ومديرية الصحة بدمياط عدد 9 سيارات إسعاف لمكان الحريق بقرية الميسري وذلك بعد نشوب حريق ضخم فى مغلق خشب كبير بقرية الميسري، حيث تم نقل حالات الاختناق لمستشفي دمياط العام فيما لازالت الجهود تبذل للسيطرة علي النيران المشتعلة.
 
وقال مصدر طبى ان مستشفى فارسكور المركزى استقبلت 14 حالة تلقوا العلاج وانتهت بخروج 11 حالة اختناق و3 حالات كسور بعد تماثلهم للشفاء من مستشفي فارسكور المركزي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في حادث حريق عدة ورش بكفر سعد.
حريق هائل بمنطقة الميسرى (1)
 
حريق هائل بمنطقة الميسرى (2)
 
حريق هائل بمنطقة الميسرى (3)
 

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