حريق ضخم يلتهم مصنعى أثاث و20 ورشة وإصابة نحو 25 شخصا بدمياط

ودفعت قوات الحماية المدنية ب6 سيارات من أجل السيطرة على الحريق الهائل الذى التهم احد المصانع وانتقل للورش المجاورة وامتدت النيران لمصنع اخر.

ودفعت هيئة إسعاف دمياط ومديرية الصحة بدمياط عدد 9 سيارات إسعاف لمكان الحريق بقرية الميسري وذلك بعد نشوب حريق ضخم فى مغلق خشب كبير بقرية الميسري، حيث تم نقل حالات الاختناق لمستشفي دمياط العام فيما لازالت الجهود تبذل للسيطرة علي النيران المشتعلة.

وقال مصدر طبى ان مستشفى فارسكور المركزى استقبلت 14 حالة تلقوا العلاج وانتهت بخروج 11 حالة اختناق و3 حالات كسور بعد تماثلهم للشفاء من مستشفي فارسكور المركزي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في حادث حريق عدة ورش بكفر سعد.